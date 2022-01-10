Выявляемость коронавируса в Крыму сравнялась с Севастополем

Выявляемость коронавируса в Крыму практически сравнялась с аналогичным показателем в Севастополе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в РК за последние сутки выявили 66 новых случаев, в Севастополе – 65. При этом население города почти в 5 раз меньше населения республики, а коллективный иммунитет на конец декабря, согласно официальным данным, достигал 90% в то время как правительство Крыма отчитывалось о 70%.

Отметим, что смертность от ковида в РК сократилась с 21 случая 1 января до 10 случаев 9 января в то время как в Севастополе выросла с 2 до 5.

Всего с начала эпидемии на полуострове зафиксировано почти 181 тысяча заболевших COVID-19. Жертвами инфекции стали 6 тысяч 391 человек.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»