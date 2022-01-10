Воду из-под Азовского моря пить нельзя, но возможно

Вода, обнаруженная под Азовским морем, признана технической, но ее можно сделать питьевой. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в презентации по итогам 2021 года.

Как уже сообщал «Новый День», специалисты «Росгеологии» выдвинули предположение, что подрусловый сток рек в акваторию Азовского моря достигает 2 млрд кубометров в год. В этом случае ежегодно можно будет качать в Крым около 1 млрд кубов. Воду, действительно, обнаружили, но употреблять ее в пищу нельзя.

«Найдена слабоминерализованная вода, являющаяся условно питьевой (пригодна для использования в технических целях: полив, системы нагрева и охлаждения)», – говорится в презентации, но при этом отмечается, что использовать воду в качестве питьевой, возможно, удастся после определенной обработки.

Ранее директор научно-производственной фирмы по водным технологиям Анатолий Копачевский сообщал: по требованиям качества питьевой воды количество солей должно быть в пределах 1 грамма на литр. А в воде, обнаруженной под Азовским морем, содержание солей выше. «Данная вода требует серьезной очистки», – резюмировал эксперт.

Поиски в Азовском море продолжаются.

Добавим, что работы, проведенные в рамках программы борьбы с вододефицитом в Крыму, к концу 2021 года обеспечили полуострову дополнительно 129,6 тысячи кубометров воды в сутки. После завершения всех запланированных мероприятий предполагается увеличить этот объем еще на 100 тысяч кубометров.

Симферополь, Олег Яковенко

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