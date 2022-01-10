В Симферополе пять человек отравились угарным газом

В Симферополе семья из 5 человек отравилась угарным газом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в частном доме с печным отоплением в переулке Русском.

Пятерых обитателей дома, включая двух детей 2016 и 2021 годов рождения, госпитализировали с признаками отравления. В больнице один из членов семьи – мужчина – скончался.

Проверку происшествия начала прокуратура. «По предварительной версии, причиной произошедшего стал обрыв обратной тяги газового котла, установленного в доме», – сообщили в ведомстве.

В ходе проверки будет выяснено, своевременно ли в данном районе обследовали дымоходы и вытяжных вентиляционных шахт частных домов.

Симферополь, Олег Яковенко

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