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Понедельник, 10 января 2022, 15:24 мск

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Крымской столице назначили временного главу

Глава Крыма Сергей Аксенов назначил врио главы администрации Симферополя.

Как уже сообщал «Новый День», об отставке пятого мэра крымской столицы (с момента возвращения республики в состав России) Валентина Демидова стало известно 30 декабря. Новогодние праздники город пережил без градоначальника.

«Несмотря на отставку главы администрации Симферополя, работа в столице велась, в том числе во время праздничных дней. Совместно с руководителями министерств и ведомств, а также заместителями главы администрации Симферополя прорабатывали ситуацию по содержанию города», – отметил сегодня Аксенов. И добавил: «Принято решение, что исполняющим обязанности главы администрации будет назначен Максим Борисович Балахонов, который на данный момент занимает должность первого заместителя главы администрации».

Напомним, Балахонов был назначен первым вице-мэром Симферополя 7 октября 2021 года: ему поручили курировать финансово-экономический блок, а также сферы и рекламы и торговли, департаменты развития муниципальной собственности, архитектуры и градостроительства.

До этого Балахонов работал Симферопольским межрайонным природоохранным прокурором, замминистра экономического развития РК, замдиректора Департамента по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления Севастополя.

Утвердить его в качестве врио главы администрации Симферополя планируется 11 января на заседании городского Совета.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»

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