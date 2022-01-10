В Крыму зацвел миндаль – к морозам

Начало нового года в Крыму было отмечено цветением плодовых деревьев, кустарников и весенних цветов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обитатели и туристы выкладывают в соцсетях фотографии буйного цветения в окрестностях Севастополя.

Так, над Южной Бухтой обильно цветет миндаль. Обычно этот процесс начинается в начале марта, однако текущей зимой растение, почувствовав резкое потепление после декабрьских заморозков, видимо, решило, что уже пора. Цветущий миндаль зафиксировали и в поселке Дачное.

Появились и первые весенние цветы. И если одуванчики и подснежники для крымского января – обычное дело, то цветущий нарцисс – явление необычное. Его зафиксировали в Камышовой бухте Севастополя.

К сожалению, вся эта красота обречена на скорую гибель: уже грядущей ночью столбики термометров могут опуститься до -1. В ночь с 11 на 12 января в Крыму ожидается до -8. Днем в среду может похолодать до -7, в четверг, 13 января, – до -10.

До конца недели ожидаются обильные снегопады.

Севастополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»