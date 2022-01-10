Данные новогоднего турпотока в Крыму не коррелируются с числом мест размещения

В Крыму повели итоги новогодних праздников.

«В период новогодних праздников, с 27 декабря по 9 января включительно, в Республике Крым отдохнуло около 265 тысяч туристов, что на 10% больше, чем в аналогичный период прошлого года», – сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2021 году на этот период прогнозировали визит 500 тысяч туристов, но приехали всего 239,7 тысяч. В конце года министр курортов и туризма республики Вадим Волченко заявлял, что встречать 2022-ый в Крым приедут порядка 300 тысяч туристов. Приехали на 12% меньше.

Аксенов уточнил, что 66% (или около 175 тысяч) туристов приехали на полуостров автотранспортом по Крымскому мосту (в ФКУ «Упрдор «Тамань» сообщили, что материка на полуостров проследовали 54 тыс автомобилей, сколько из них было крымчан – неизвестно), 27% прибыли авиатранспортом, 7% – по железной дороге.

В министерстве курортов и туризма добавили, что в праздники в РК работали более 270 объектов размещения: «Средняя загрузка составила 65% – 70%, ряд объектов был загружен более чем на 85%, а в новогоднюю ночь загрузка превысила 90%», – заявили в ведомстве.

Получается, что на каждый объект размещения пришлось в среднем по 1 тысяче туристов, что не коррелируется с информацией того же минкуротов о загрузке в пик сезона: в августе официально работали более 1 тысячи гостиниц и гостевых домов общей вместимостью более 155 тысяч мест.

Выходит, что в зимние каникулы большинство гостей в очередной раз ушло в теневой сектор, или турпоток снова как-то не так посчитали.

Симферополь, Лиана Макоба

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