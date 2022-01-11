Крымско-сирийская история с географией: чиновники дают новые обещания по забытым масштабным проектам

Крымская власть дала новые обещания относительно заброшенных было масштабных проектов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в последние дни прошедшего года власти Крыма вспомнили о торгово-экономическом сотрудничестве республики с Сирией. Это тема в крымском информационном поле не возникала давненько.

В декабре 2018 года при участии Минпромполитики Крыма был создан Крымско-Сирийский торговый дом «Содружество» (КСТД). Сферой его деятельности была определена оптовая торговля пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями.

Его директор Сергей Голяндин сообщал, что крымско-сирийский торговый дом заключил контракт на 2 миллиона долларов с сирийской компанией по экспорту сельхозпродукции. Какие продукты ушли из Крыма – доподлинно не известно, но апельсины, о прибытии которых отчитались чиновники, в Крыму как-то незаметно растворились.

Этим публичная торговая деятельность торгового дома и исчерпывается, хотя с тех пор КСТД получил от Минпрома два заказа на услуги, связанные с зарубежными командировками его чиновников на общую сумму 352 тыс руб. В «Содружестве» числятся три сотрудника, убыток за 2020 год составил 1,8 млн руб. Судя по картотеке судебных дел, торговый дом задолжал Пенсионному фонду, Крымэнерго, за банковское обслуживание и оказанные бухгалтерские услуги – эти контрагенты уже судятся.

Но было доложено, что филиал Крымско-сирийского торгового дома создан в Дамаске.

Другая часть предновогодней истории касается ООО «Морская дирекция» – так теперь называется то, что осталось от Керченской паромной переправы.

Она процветала, когда с таманского берега на крымский и автомобилю, и пассажиру можно было попасть только паромом. В 2017 году Совмин разрешил «Морской дирекции» за счет прибыли купить 15 автомобилей SKODA Octavia (комплектация 1.8 ТSI,180 л.с), купить и подарить ГИБДД 15 камер видеонаблюдения, оказать благотворительную помощь Фонду «Крымконгресс», оплатив расходы на проведение третьего Ялтинского международного экономического форума в сумме 3 млн 600 тыс рублей. Большие суммы были даны в долг «родственному» ГУП РК «Крымские морские порты» – суды за их возврат идут до сих пор.

Руководство не забывало и о себе: экс-министр транспорта Республики Крым Анатолий Цуркин в декабре 2017 года был приговорён к трёхлетнему лишению свободы условно и штрафу в размере 300 тысяч рублей. По данным следствия, Цуркин принудил госкомпанию «Морская дирекция» – в ущерб пассажирским перевозкам – осуществлять в приоритетном режиме грузовые по заявкам частной фирмы «Первая крымская логистика». В результате чего «Морской дирекции» был причинён ущерб в размере более трёх миллионов рублей – но эту сумму суд экс-министру простил.

С началом движения по мосту через Керченский пролив паромная переправа себя исчерпала, прибыли – ни себе, ни бюджету – не стало.

11 января 2018 года Совмин распорядился ликвидировать ООО «Морская дирекция». 6 декабря 2018 года Совмин отменил распоряжение о ликвидации «Морской дирекции».

Правда, за «возмездное срочное осуществление исполнителем функций ликвидатора ООО «Морская дирекция» исполнителю Константину Концевому успели заплатить 1 млн 70 тыс рублей.

В апреле 2019 года тогдашний министр промышленной политики Республики Крым Андрей Васюта вдруг вспомнил: Крымско-Сирийский Торговый Дом – это площадка по обмену товарами, услугами и технологиями».

В июле 2019-го «Морская дирекция» объявила о продаже имущества.

А в ноябре 2019 года информагентства, со ссылкой на зампредседателя совета министров Крыма – постоянного представителя РК при президенте России Георгия Мурадова, сообщили: «Судоходную компанию для обеспечения регулярных морских грузоперевозок между портами Сирии и Крыма создадут не позже, чем через пять месяцев».

Ни через пять месяцев, ни в следующие два года о торговом доме, как и о «Морской дирекции» никто не вспоминал. И вот – новый информационный всплеск.

15 июля 2021 года на сайте «Морской дирекции» появляется обновленный список реализуемых основных фондов – от досмотровых комплексов с полной начинкой и детских аттракционов до оргтехники.

14 сентября 2021 года Минтрансом Крыма принято решение об уменьшении уставного капитала «Морской дирекции» с 876 млн руб до 362 млн руб. Эта бухгалтерская операция применяется обычно, если предприятие не имеет прибыли и приносит убытки, или разница между уставным капиталом и чистыми активами ООО недостаточна для выплаты долгов кредитору. Задекларированный убыток «Морской дирекции» за 2020 год составил 31 млн рублей.

В декабре российская делегация, в составе которой были и крымчане, посетила Сирию, опять обсуждали экономическое сотрудничество. По словам Георгия Мурадова, он надеется и на следующие встречи – без подробностей.

28 декабря 2021 года глава Крыма Сергей Аксенов сообщил: «Комплекс зданий «Морской дирекции» в Керчи могут передать для нужд крымско-сирийской судоходной компании». Территория, по его словам, там подходящая, «в настоящее время она рассматривается для эксплуатации крымско-сирийской судоходной компанией. Количество грузов, которое по этому направлению будет продвигаться, будет увеличено».

Следующее заседание крымско-сирийской рабочей группы запланировано на начало 2022 года. Предварительно обговорили и проведение совместного заседания Крымско-Сирийской рабочей группы по экономическому сотрудничеству.

Так слились два сюжета, два забытых крымской властью проекта.

30 декабря возник совершенно неожиданный поворот транспортной темы. Совмин согласовал ГУП РК «Крымавтотранс» заем в форме векселя по договору с ООО «Морская дирекция» в сумме 9 млн рублей. Заемные средства «Крымавтотранс» направит на погашение задолженности перед перевозчиками.

Многие крымские компании стали скрывать информацию о своих хозяевах (участниках) – такое право им предоставили для защиты от санкций. В частности, из базы ЕГРЮЛ исчезли сведения об учредителе ГУП РК «Крымавтотранс», но на сайте минтранса Крыма предприятие по-прежнему числится в ряду подведомственных, рядом с «Морской дирекцией» и «Крымскими морскими портами». То есть деньги просто переложили из одного кармана министерского пиджака в другой.

Получить комментарии действующих лиц не удалось. Керченские телефоны уже не существуют, в том числе и диспетчерской «Крымских морских портов», морской департамент минтранса Крыма до сих пор празднует…

Симферополь, Ольга Картошина

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