В Крыму с ростом турпотока растут и убытки туристского ГУПа

Контрольно-счетная палата Крыма проверила работу ГУП «Крымский туристский центр» за последние 2 года и обнаружила ряд нарушений.

Кроме «бухгалтерских» (например, несвоевременного возврата субсидии), всплыли и более серьезные провинности.

Выяснилось, что ГУП неоднократно оплачивал услуги сторонних работников, в то время как эти деньги должны были быть направлены на оплату труда штатных сотрудников с аналогичными должностными обязанностями, пишут «Акценты».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ГУП «Крымский туристский центр» было создано по распоряжению Совмина РК 31 октября 2014 года.

«Целью деятельности ГУП РК «Крымский туристский центр» является осуществление координации деятельности объектов санаторно-курортного комплекса, – говорится в распоряжении, подписанном главой РК Сергеем Аксеновым. – Предметом деятельности ГУП РК «Крымский туристский центр» является осуществление исследований по вопросам развития туризма, осуществление рекреационной деятельности, организация мероприятий в сфере курортов и туризма, подготовка, издание и распространение литературы информационно-справочного характера, способствующей созданию положительного имиджа Республики Крым как туристского центра».

Сами сотрудника центра формулируют свою миссию несколько иначе: «Мы объединяем на деловых и интерактивных площадках полуострова профессиональные сообщества и ведущих специалистов отрасли для эффективных переговоров, разрабатываем новые форматы сотрудничества, помогаем решить актуальны проблемы туристической отрасли и стремимся сделать Крым привлекательным регионом как для туристов, так и для ведения бизнеса», – заявляется на официальной странице ГУПа в соцсетях.

При этом «Крымский туристский центр» – предприятие убыточное. За 2020 год фактическое значение показателя «Прибыль (убыток) до налогообложения» составило минус 3,3 млн рублей, за 6 месяцев 2021 года – минус 982 тыс рублей. План финансового оздоровления предприятие не разработало

Счетная палата Крыма направила отчет главе республики Сергею Аксенову, в Госсовет РК, председателю Совета министров региона, в прокуратуру и министерство курортов и туризма Крыма.

Симферополь, Лиана Макоба

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