Крым вошел в тройку самых дорогих туристических направлений России 2021 года

Крым вошел в тройку самых дорогих туристических направлений прошедшего года по версии АТОР.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», лидером списка оказался сочинский отель Marriott Krasnaya Polyana: группа из 15 человек в феврале провела там 6 ночей и 6 раз позавтракала, заплатив за все 7 млн рублей.

На втором и третьем месте разместилась Ялта с отелем Mriya Resort & Spa: в одном случае семья из 6 человек заплатила за 9 дней отдыха 5,8 млн рублей, в другом – компания из 4 человек провела в отеле 45 дней и заплатила за это 4,5 млн рублей.

Во всех случаях дорогу туристы оплачивали отдельно.

Симферополь, Лиана Макоба

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