Развожаев в пятый раз перенес дату принятия генплана Севастополя

В Севастополе в очередной раз отложили принятие генплана.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Севастополь – единственный город Крыма, не имеющий российского генерального плана: он до сих пор живет по схеме 2005 года, которая безнадежно устарела. Принять новый документ, который бы определил перспективу развития города, пытаются с 2015 года. Но все время что-то мешает.

Первый проект появился в мае 2017 года, но тогда горожане заявили, что он грубо нарушает их имущественные права. В октябре того же года сообщалось, что документ появится в 2018 году. Не появился.

В октябре 2019 года врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сообщил о намерении внести проект переработанного генплана в Законодательное собрание до конца года. Потом сроки сдвинули на конец лета 2020-го, но осенью – после выборов – внезапно выяснилось, что проект уже устарел. Завершить актуализацию обещали к ноябрю 2021-го.

А в ноябре 2021-го Развожаев заявил, что проект генерального плана Севастополя может появиться к середине 2022 года.

Но теперь и этот срок скорректировал – принятие документа, регламентирующего развитие города отложили до конца наступившего года. А вместе с ним и правила землепользования и застройки и обновленную стратегию социально-экономического развития Севастополя.

Впрочем, севастопольцы уверены, что месяцев через 9 власти родят очередную причину, чтобы отодвинуть принятие генплана на более поздний срок.

Севастополь, Олег Яковенко

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