В Севастополе инвалиды и многодетные семьи ждут жилье по 40 – 50 лет

Правительство Севастополя опубликовало очередной список горожан, нуждающихся в жилье.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», данные приведены на 1 января 2022 года. Наблюдатели отметили, что этот список мало чем отличается от аналогичного, но с информацией на 1 июля 2020-го.

Правда, список стал на 83 строчки короче, а женщина, занимавшая 1 июля 2020 года 5 тысяч 37 место переместилась на 4 тысячи 749. Но если проанализировать оба перечня, то выводы напрашиваются неутешительные.

Так, оба списка – и июля 2020-го, и января 2022 возглавляют одни и те же люди. Оба мужчины ждут жилье почти 50 лет – с 1974 года. Многодетная семья из 10 человек, фигурирующая в новом списке под номером 75, стоит в очереди более 40 лет.

Те, кто стоял в июле 2020 года на 3, 7, 10, 15 позиции, из списка исчезли (речь сейчас только первой двадцатке). Если учесть, что все эти люди стояли в очереди с 1975 – 76 годов, то вряд ли их вычеркнули по причине смены места жительства. Можно предположить, что они покинули этот мир, так и не дождавшись жилья.

Всего за полтора года из списка исчезли 288 человек. Но никто из них так и не получил вожделенную квартиру. Похоже, что внесенные в списки нуждающихся севастопольцы жилья не получают вообще.

Так, в 2021 году в Севастополе планировали ввести в строй 15 многоэтажек. В мае 2021 года губернатор Михаил Развозжаев, выступая на сессии Заксобрания, сообщал, что до конца года жилье в них должны получить 352 человека по программе переселения из аварийных домов, еще 15 квартир планировалось передать молодым семьям, 36 – детям-сиротам. Ни об инвалидах, ни о многодетных семьях, ни о чернобыльцах, ни о других категориях нуждающихся градоначальник не упоминал.

Севастополь, Олег Яковенко

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