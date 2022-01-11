В Севастополе новый скачок заболеваемости и смертности ковида

Крым продолжает снижать показатели выявляемости коронавируса: за минувшие сутки, согласно официальным данным, зафиксировано всего 56 новых случаев. От инфекции умерли 9 крымчан.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Севастополе, в отличие от Крыма, отмечен очередной скачок заболеваемости и смертности. Если вчера сообщалось о 65 новых случаях за сутки и 5 умерших, то сегодня – о 73 вновь заболевших и 6 умерших.

Симферополь, Лиана Макоба

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