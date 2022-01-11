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Вторник, 11 января 2022, 18:07 мск

Новости Крым

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В Крым вернулась зима

На Крымский полуостров возвращается зима.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в связи с прохождением арктического холодного фронта 12 и 13 января в Крыму ожидаются временами снег, на дорогах гололедица, северо-восточный ветер сменится на северо-западный и усилится до 15-20 метров в секунду. 12 января возможны порывы до 25 м/с.

Температура воздуха понизится ночью до 9 – 14 градусов мороза, днем до – 3 – 8 мороза.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»

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