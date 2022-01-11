В Севастополе таксист подрался с пассажирками

В Севастополе водитель такси подрался с пассажирками.
Как сообщили РИА «Новый День» в службы УМВД России по Севастополю, инцидент произошел в период новогодних корпоративов. Две дамы после вечеринки поймали такси и, доехав до нужного места, поспорили с водителем из-за оплаты.
Конфликт из салона такси перетек на улицу. В пылу разборок одна из пассажирок ударила ладонью по стеклу автомобиля и тут же получила от водителя кулаком в лицо. От удара женщина упала на асфальт.
Сейчас нервного таксиста ищет полиция.
Севастополь, Олег Яковенко
© 2022, РИА «Новый День»
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