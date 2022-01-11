российское информационное агентство 18+

Новогодние гадания

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 11 января 2022, 18:07 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

В Севастополе таксист подрался с пассажирками

В Севастополе водитель такси подрался с пассажирками.

Как сообщили РИА «Новый День» в службы УМВД России по Севастополю, инцидент произошел в период новогодних корпоративов. Две дамы после вечеринки поймали такси и, доехав до нужного места, поспорили с водителем из-за оплаты.

Конфликт из салона такси перетек на улицу. В пылу разборок одна из пассажирок ударила ладонью по стеклу автомобиля и тут же получила от водителя кулаком в лицо. От удара женщина упала на асфальт.

Сейчас нервного таксиста ищет полиция.

Севастополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Севастополь, Юг России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт,