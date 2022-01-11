Запад может признать Крым российским, а Украина – стать второй Австрией

Украина может стать второй Австрией, но для этого Запад должен признать Крым российским. Об этом заявил политолог, адъюнкт-профессор Центра немецких и европейских исследований BMW Джорджтаунского университета Стивен Сабо в своей колонке для National Interest.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после Второй мировой войны Австрия, как и Германия, была разделена между западными державами и Советским Союзом. В Вене, как и в Берлине, было четыре сектора. Однако в 1955 году СССР, США, Великобритания и Франция заключили договор, согласно которому Австрия стала единой и нейтральной. Из страны были выведены войска других держав.

По мнению Сабо, аналогичный сценарий станет лучшим выходом из ситуации, сложившейся вокруг Украины.

«США и их западные партнеры могли бы предложить российскому правительству вариант, чтобы обе стороны гарантировали нейтралитет Украины, – пишет политолог. – Взамен Россия так же примет украинскую государственность и нейтралитет и отведет свои войска от границы с Украиной. Договор мог бы также охватить тенденциозные вопросы американских систем противоракетной обороны в Европе и размещения российских войск в рамках нового соглашения об обычных вооруженных силах в Европе».

По мнению Сабо, Донбасс для Украины уже практически потерян и в рамках сделки может интегрироваться в состав России. Крым тоже должен остаться в России. «Тогда Украина могла бы сосредоточиться на построении собственной политической и экономической системы, как это сделала Западная Германия без Восточной Германии», – считает политолог.

Он уверен, что заявление на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году о возможном членстве в НАТО Украины и Грузии было не просто поспешным и необдуманным. Это была крупная стратегическая ошибка, которую допустила администрация Буша. «Даже если Украина хотела бы стать членом НАТО и Европейского Союза, нет причин, по которым это должно быть приемлемо или отвечать интересам США или ЕС, – заявляет Сабо. – Ни Соединенные Штаты, ни их союзники по НАТО не захотят ввязываться в войну из-за Украины. Это будет эквивалент кубинского ракетного кризиса, только на этот раз с поменявшимися ролями. Более чем вероятно, что нынешнее военное давление России направлено на достижение дипломатического, а не военного решения».

Если Украине повезет, она может стать следующей Австрией, считает Сабо. Он уверен: ни в интересах Украины, ни в интересах Запада сохранять существующую сейчас стратегическую неопределенность: «НАТО не слабее с нейтральной Австрией и было бы стабильнее без сохраняющейся двусмысленности Украины. Обязательства США в области безопасности избыточны как в Европе, так и на Ближнем Востоке, а вызов Китая в настоящее время заставляет Вашингтон серьезно пересмотреть свою стратегическую позицию. Учитывая его недавний опыт в Афганистане, ему не нужно еще одно нестабильное и коррумпированное правительство с многочисленным меньшинством в качестве союзника. Это время холодного реализма, а не устаревшей ностальгии по американской исключительности.

Это оставляет открытым вопрос о членстве в ЕС, что во многом спровоцировало кризис 2014 года. Австрия, не будучи членом НАТО, вступила в Евросоюз в 1995 году без возражений со стороны СССР. Это будет проблемой для ЕС, а не для НАТО. Учитывая всепроникающую усталость от расширения (которая затормозила, если не убила) любое расширение ЕС на западные Балканы и развитие Восточного партнерства в качестве альтернативы, членство Украины будет в лучшем случае отдаленной перспективой.

Ни Запад, ни Россия не заинтересованы в продолжении конфронтации вокруг Украины. Когда в этом месяце американские и российские команды начнут переговоры по Украине, они должны искать выход в Австрии».

Москва, Игороь Юров

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