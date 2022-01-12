Житель Севастополя пытался убить и ограбить подростка, решив, что тот наркодилер

В Севастополе 30-летний мужчина едва не убил 15-летнего подростка, забрал у него айфон, а потом обвинил ребенка в наркодилерстве.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в селе Полюшко. Версии участников расходятся.

По словам подростка и его матери, парень шел на остановку рядом с пансионатом «Звёздный берег», чтобы добраться до Качи. К нему подъехал неизвестный мужчина на внедорожнике и начал задавать странные вопросы, а потом попытался задавить. Подросток попытался убежать, но нападавший догнал его, сначала бил ногами, а потом кирпичом по голове. В итоге, мужчина забрал телефон и скрылся.

Нападавшего нашли по Apple ID айфона. Он заявил, что подросток шатался по дачным участкам и вел себя подозрительно. Мужчина решил, что он делает наркозакладки и решил выяснить, так ли это. Но мальчишка побежал и заскочил во двор его дома. Там они подрались, хозяин не рассчитал силы и ударил пацана немного сильнее, чем собирался. А телефон забрал для того, чтобы парень пришел за ним с матерью.

Сейчас ребенок находится в детской больнице с переломом лицевой кости, ушибами и ссадинами, а «борец с наркотиками» – проходит экспертизу в психиатрической больнице.

Севастополь, Олег Яковенко

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