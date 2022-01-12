В Крыму отмечен скачок заболеваемости коронавирусом: если вчера сообщалось о 56 выявленных случаях, то сегодня – о 78.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», аналогичная ситуация отмечается и с показателями смертности: в понедельник от инфекции умерли 9 человек, во вторник – 11.

В соседнем Севастополе отмечаются так называемые статистические качели: 9 января сообщалось о 67 заболевших, 10-го – о 65, 11-го – о 73, сегодня – о 71. В понедельник умерли 6 горожан, вчера – 5.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 127 тысяч 815 зараженных, в Севастополе – 53 тысячи 433. Жертвами ковида стали 4 тысячи 538 крымчан и 1 тысяча 884 севастопольца.

Симферополь, Лиана Макоба

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