Сторонники террористов готовили захват власти в Крыму

Сторонники террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России) готовили насильственный захват власти в Крыму. Об этом сообщили в управлении ФСБ по РК и Севастополю.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о пятерых жителях полуострова, задержанных в августе минувшего года. По информации правоохранительных органов, трое крымчан и двое севастопольцев «с применением мер конспирации распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды крымских мусульман».

Во время следствия выяснилось, что задержанные являются сторонниками так называемого «всемирного халифата» – доктрины, подразумевающей разрушение светского общества и свержение действующей власти насильственным путем.

Сразу после задержания было возбуждено уголовное дело по статье 205.5 (организация и участие в организации деятельности террористической организации). Теперь к нему добавилось еще одно – по части 1 статьи 30 и статье 278 УК России (приготовление к насильственному захвату власти или насильственному удержанию власти).

Симферополь, Олег Яковенко

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