В Крыму автобус с пассажирами слетел с дороги

В Белогорском районе Крыма автобус с пассажирами слетел с дороги.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по РК, ДТП произошло около часа ночи на дороге село Чернополье – село Ульяновка: водитель автобуса не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части. В результате автобус опрокинулся в кювет.

В автобусе находились 5 человек, двое из них пострадали. Им оказали им помощь на месте аварии.

Белогорск, Олег Яковенко

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