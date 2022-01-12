Жители сгоревшего в центре Ялты дома не довольны компенсацией, предложенной властями

Жители сгоревшего в центре Ялты дома не довольны компенсацией, предложенной городскими властями.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», двухэтажный жилой дом на улице Киевской загорелся около 9 часов вечера 10 января, потушить его удалось только к 3 часам ночи. К счастью, обошлось без пострадавших, но огонь повредил 26 из 47 квартир.

«Левое крыло и первый этаж практически не пострадали. В правой части частичное обрушение кровли, первый этаж залит водой, – сообщила глава Ялты Янина Павленко. – На приобретение предметов первой необходимости из муниципального бюджета собственники получат компенсацию за полную утрату имущества – 150 тысяч рублей, за частичную – 50 тысяч. Плюс по 10 тысяч каждому зарегистрированному. После завершения всех экспертиз будем думать, как восстанавливать пострадавшие квартиры».

Жильцы заявляют, что ущерб был бы гораздо меньше, если бы «город был готов к очередному пожару» и считают, что на месте их пострадавшего дома, расположенного рядом с Центральным рынком, вырастет многоэтажка, один метр в которой будет стоить гораздо больше, чем предложенная властями компенсация за полностью утраченное имущество.

Администрация города эти заявления пока не комментирует.

Ялта, Олег Яковенко

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