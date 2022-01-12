В Крыму будут судить прапорщиков, едва не погубивших экипаж истребителя и двух технических сотрудников

Крымский гарнизонный военный суд рассмотрит уголовное дело в отношении техников военного аэродрома, из-за ошибки которых едва не погибли 4 человека.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел весной прошлого года. По версии следствия, техник группы ремонта и его начальник старший прапорщик при проведении планового техобслуживания системы катапультирования истребителя проявили небрежность и не поставили систему в позицию предупреждения от случайного срабатывания. Все это привело к «несанкционированному срабатыванию катапультных кресел».

Иными словами, когда пилоты, собираясь взлететь для выполнения полетного задания, включили электропитание, их выбросило из кабины на 50-метровую высоту. Они избежали травм благодаря парашютам, но сержант – механик, помогавший экипажу взобраться на борт, получил ожог левой половины лица, а инженер авиационного комплекса частично потерял слух.

В отношении прапорщиков-техников было возбуждено уголовное дело по статье 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним либо иных правил эксплуатации военных летательных аппаратов, повлекшее по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия).

Кроме того, по данным «Коммерсанта», военное ведомство намерено взыскать с подсудимых более 22 млн рублей – в такую сумму обошелся ремонт поврежденного самолета.

Прапорщики вину не признают.

Симферополь, Олег Яковенко

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