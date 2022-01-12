Еще больше туристов? Правительство России разработало новую госпрограмму развития Крыма и Севастополя

Правительство России разработало новую госпрограмму развития Крыма и Севастополя до 2025 года. Она должна заменить целевую программу развития Крыма и Севастополя, действие которой было досрочно прекращено в начале января 2025 года. Документ утвердил председатель правительства Михаил Мишустин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», разработка новой структуры госпрограммы обусловлена необходимостью ее переформатирования под новые требования и подходы к реализации госпрограмм, а также необходимостью привести все программные документы к единому образцу.

Минэкономразвития России разделило структурную часть крымской программы на две части: проектную, предусматривающую достижение конкретных результатов в рамках федеральных и ведомственных проектов, и процессную, включающую постоянные мероприятия.

Главные цели программы:

устойчивый рост численности населения полуострова к 2025 году до 2 млн 549,4 тыс человек. Отметим, что согласно данным Крымстата, на 1 января 2021 года в Крыму жили 2 млн 411 тыс 570 человек. То есть, за 4 года, включая минувший, число жителей должно вырасти примерно на 6%. А власти обязаны обеспечить всех обителей полуострова «социальной, транспортной и иной инфраструктурой»;

объем инвестиций в основной капитал должен достичь 142,9 тыс рублей на душу населения, а уровень безработицы – сократиться до 4,9%;

удельные капитальные вложения участников СЭЗ должны составить 71,4 млн рублей в расчете на одного резидента;

сформировать доступную и комфортную туристическую среду, позволяющую принять в 2025 году 11 млн туристов.

Симферополь, Олег Яковенко

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