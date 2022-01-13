В Крыму, пытаясь достать упавший в озеро КамАЗ, утопили трактор

В Крыму во время извлечения упавшего в озеро КАМАЗа утопили трактор.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», история произошла 12 января в Сакском районе. Груженый КамАЗ двигался со стороны Саки и на въезде в село Охотниково на его полсу выскочила встречная легковушка. Уходя от столкновения, водитель грузовика слетел в озеро. Все живы, пишет telegram-канал «Инцидент Крым и Севастполь».

Когда КамАЗ доставали из озера, утопили трактор. Кроме того, во время «спасательной операции» повредили интернет-кабель, в связи с чем в районе инцидента возможны перебои с интернетом.

Нашли ли сотрудники ГИБДД виновника происшествия, не уточняется. Кстати, по другой версии водитель грузовика сам не справился с управлением.

Саки, Олег Яковенко

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