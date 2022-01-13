Крымские отельеры жалуются на новые ограничения со стороны системы бронирования Booking

Крымские отельеры жалуются на новые ограничения со стороны международной системы бронирования Booking.com.

По словам руководителей Ассоциации малых отелей полуострова Натальи Стамбульниковой, владельцы мест размещения, зарегистрированные на платформе, лишились возможности через сервис обмениваться сообщениями с клиентами и начали получать уведомления об очередных ограничениях:

«Первый удар был, когда он убрал все рейтинги, а затем отзывы и бронирование номеров с целью отдыха. А теперь дошли до абсурда, когда забронировать номер можно только на одного человека, – цитирует Стамбульникову РИА «Новости». – Этого следовало ожидать. Еще четыре года назад я призывала крымских отельеров не ориентироваться на Booking, а вкладывать средства в раскручивание собственных сайтов и продаж».

Отметим, что корреспонденты РИА «Новый День» попробовали забронировать номер в Ялте для двух взрослых и одного ребенка на следующую неделю, сервис выдал 125 доступных вариантов, на июль – 228 вариантов.

Симферополь, Лиана Макоба

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