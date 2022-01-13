«Навсегда»: Запад заморозил вхождение Украины в НАТО – немецкий политолог

США и ЕС публично декларируют, что не поддадутся на давление России и никогда не закроют двери для вступления Украины в НАТО.

Однако это всего лишь риторика, так как часть стран Запада, особенно Германия и Франция, никогда не позволят довести дело до военного столкновения с Россией из-за Украины. При этом в США понимают, что не смогут изменить позицию Берлина и Парижа в этом вопросе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом у себя в телеграм-канале написал немецкий политолог Александр Рар, комментируя проходящие в Европе переговоры России и западных стран о гарантиях безопасности.

«Вхождение Украины в НАТО заморожено. На много лет, наверное, даже навсегда. Германия и Франция не отказываются от своего вето, которое они в 2008 году наложили на вхождение Киева и Тбилиси в НАТО. Думаю, Париж и Берлин здесь не в одиночестве. Все последние дни Запад даёт Украине понять, что по-настоящему воевать с Россией за Украину он не будет», – отметил политолог.

По его словам, США продолжат оказывать на Россию санкционное давление в связи сУкраиной, однако на Западе многие понимают опасность такого подхода.

«Другое дело санкции – ими Запад России угрожает, ведь Запад стоит на стороне Украины. Но Запад сам понимает, что санкции больно ударяют и по его экономике», – заключил Рар.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»