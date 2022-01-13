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Четверг, 13 января 2022, 11:14 мск

Новости Крым

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Заболеваемость коронавирусом в Крыму быстро пошла в рост

Заболеваемость коронавирусом в Крыму пошла в рост – так же быстро, как и снижалась.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в РК за сутки зарегистрировано 94 новых случая коронавирусной инфекции – это на 20% больше, чем накануне. А вчера рост составил 40% к предыдущему дню.

Аналогичная картина наблюдается в Севастополе: за сутки выявлено 89 новых случаев, что на четверть выше вчерашних показателей.

12 января в РК умерли 10 человек, в Севастополе – 7 (это самый высокий показатель за последний месяц).

Симферополь, Январь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»

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