В одном из домов Евпатории еще в декабре произошла авария, коммунальщики так и не появились – в отличие от плесени и грибка

Жители Евпатории жалуются на бездействие коммунальщиков: еще до новогодних праздников в доме потекла крыша, но разбираться с этой проблемой за 2 недели так и не начали.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», неприятность случилась в доме №59 по улице Некрасова. Перед Новым годом в одной из квартир с потолка и по стенам побежала вода. У соседей сверху оказалось все сухо. И жильцы предположили, что в ЧП виновны либо аварийная крыша, либо вентиляция.

«Мы обращались за помощью во все инстанции, – рассказала хозяйка злополучной квартиры. – Нас переадресовывали с телефона на телефон, ссылаясь на то, что либо не обслуживают данный участок, либо праздники и в данный момент работников нет».

За время каникул стены квартиры начади покрываться плесенью и грибком, электроплиту замкнуло, в туалет и ванную приходится ходить с фонариком – в проводку попала вода.

На стенах появились плесень и грибок, электроплиту замкнуло. Семья принимает ванну с фонариком, потому что включать свет опасно – в плафон светильника попадает вода.

Ни сотрудники ЖЭКа, ни аварийных служб в доме так и не появились. А капремонт крыши запланирован только на 2029 год.

Евпатория, Олег Яковенко

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