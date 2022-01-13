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Четверг, 13 января 2022, 12:56 мск

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Армия ДНР отрабатывает переход из обороны в наступление

В ДНР не собираются отсиживаться в обороне в случае нападения Украины. Военные республики уже сейчас отрабатывают наступательные действия.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

Сообщается, что учения проходят в условях, идентичных боевым.

«В результате регулярных занятий и тренировок, военнослужащие готовы к выполнению как оборонительных, так и наступательных задач по линии соприкосновения», – отметили в военном ведомстве.

Напомним, ранее глава республики Денис Пушилин заявлял, что в Донецке считают весь украинский Донбасс своей землёй, и в случае войны с киевским режимом армия ДНР обязательно перейдёт в наступление и освободит всю территорию Донецкой области.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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