В Керчи задержали школьника, сообщившего о готовящемся в школе теракте

В Керчи задержали школьника, угрожавшего терактами в общеобразовательное учреждение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подросток через соцсети разослал сообщение о планируемом вооруженном нападении на школу.

Сотрудники ФСБ быстро его установили. Школьник вину признал.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).

Керчь, Олег Яковенко

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