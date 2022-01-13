В Керчи задержали школьника, сообщившего о готовящемся в школе теракте

В Керчи задержали школьника, угрожавшего терактами в общеобразовательное учреждение.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», подросток через соцсети разослал сообщение о планируемом вооруженном нападении на школу.
Сотрудники ФСБ быстро его установили. Школьник вину признал.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).
Керчь, Олег Яковенко
© 2022, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube