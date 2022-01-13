Крым просит ввести для него мораторий на замену газовых баллонов

Крым обратится в правительство России с просьбой ввести мораторий на решение об обязательной замене старых газовых баллонов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ранее разрешалось использовать баллоны, срок службы которых не превышал 40 лет. Однако с 1 декабря 2021 года запрещена эксплуатация, а также наполнение сжиженным углеводородным газом баллонов массового применения вместимостью до 100 литров, срок службы которых превысил 20 лет.

Правительство Крыма просит ввести для республики мораторий на это решение сроком на 2 года.

«Решение о принятии данного моратория будет озвучено в ближайшее время, – заявил глава РК Сергей Аксенов. – ГУП РК «Крымгазсети» будет осуществлять эксплуатацию старых газовых баллонов в штатном режиме».

Симферополь, Олег Яковенко

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