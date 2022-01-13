В Крыму ребенок-инвалид получил в школе многочисленные травмы

В Крыму ребенок-инвалид вернулся из школы избитым. Сообщение об этом появилось в соцстеях.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», родители мальчика, обучающегося в Симферопольской специальной школе-интернате №2 заявили, что их ребенок получил в учебном заведении различные травмы и ушибы при невыясненных обстоятельствах.
Прокуратура РК организовала проверку этой информации. В ведомстве сообщили, что будут установлены все обстоятельства произошедшего и приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.
Симферополь, Олег Яковенко
© 2022, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube