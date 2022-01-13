В Крыму ребенок-инвалид получил в школе многочисленные травмы

В Крыму ребенок-инвалид вернулся из школы избитым. Сообщение об этом появилось в соцстеях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», родители мальчика, обучающегося в Симферопольской специальной школе-интернате №2 заявили, что их ребенок получил в учебном заведении различные травмы и ушибы при невыясненных обстоятельствах.

Прокуратура РК организовала проверку этой информации. В ведомстве сообщили, что будут установлены все обстоятельства произошедшего и приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Симферополь, Олег Яковенко

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