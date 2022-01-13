В Крыму инвалида не пустили в троллейбус, а заступившегося пассажира выбросили на дорогу

В Крыму водитель троллейбуса отказалась пустить в салон инвалида-колясочника.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Алуште, на остановке Малый Маяк. Женщина в инвалидной коляске ждала троллейбус №32, оборудованный пандусом. Но когда он подъехал, попасть в салон она не смогла.

«Водитель была молодая девушка, она не смогла поставить троллейбус близко к бордюру и начала мне доказывать, что это невозможно. И вообще у нее нет времени со мной «панькатся», – рассказала женщина в соцсетях. За инвалида вступился один из пассажиров: он вышел на улицу и поставил ногу на ступеньку троллейбуса, не давая водителю отъехать. Но торопливую девицу это не остановило: она резко дернула троллейбус, и мужчина упал на дорогу.

Сейчас в ситуации разбирается прокуратура.

Алушта, Олег Яковенко

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