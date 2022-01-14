Главы Крыма и Севастополя теряют управленческий вес

Главы Крыма и Севастополя теряют политический вес: в рейтинге руководителей субъектов РФ по итогам декабря 2021 года и Сергей Аксенов, и Михаил Развожаев опустились существенно ниже позиций, занимаемых ими в ноябре.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рейтинги, составляемые Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), основаны на синтезе экспертных оценок и специальным образом обработанных статистических и рейтинговых данных.

Приоритетами Кремля остаются выстраивание эффективно работающих каналов обратной связи между федеральным центром и регионами (в том числе механизмов контроля за ситуацией на местах), а также внимание к новым аспектам инфраструктурного развития, отмечают авторы исследования. Очевидно усиление внимания федерального центра к ситуации с работой коммунальных служб в регионах, сохраняется особое внимание к инфраструктурному развитию регионов, а также устранению «цифрового неравенства». Не остаются без внимания кадровая политика и отношения внутрирегиональных элит.

Позиции крымских лидеров по этим направлениям сильными не назовешь. В итоге губернатор Севастополя Развожаев, набрав 6,3 балла, опустился в рейтинге с 29 строчки на 33. Глава РК Аксенов получил всего 6 баллов и сменил место с 37 на 43.

При этом Севастополю удалось добиться определенного улучшения по эффективности управления, хотя регион остается в соответствующем рейтинге на очень низких позициях: 63 место (по итогам 2020 года было 59). А в Крыму ситуация ухудшилась по всем направлениям: и в политико-управленческом, и в социальном, и в финансовом блоках.

В рейтинге эффективности управления в субъектах РФ в 2021 году Крым, опустившийся с 28 на 33 место, в положительном ключе упоминается лишь 1 раз – как регион с самым высоким ростом расходов на ЖКХ: показатель на душу населения вырос почтив 3 раза. Однако это было вызвано крайней необходимостью – например, острым дефицитом воды, разбираться с которым пришлось в авральном режиме, хотя решить эту проблему республиканские власти обещали еще в 2014 году.

А вот расходы на дорожное хозяйство в Крыму сократились, причем гораздо больше, чем в других регионах России (учитывая, что в большинстве субъектов РФ они выросли).

Симферополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»