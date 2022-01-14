В Крыму перевернулась маршрутка с пассажирами

В Крыму перевернулся микроавтобус с пассажирами, пострадали 9 человек.
Как сообщили РИА «Новый День» в МВД РК, автобус шел по маршруту Феодосия – Кировский, возле села Журавки водитель съехал с дороги, и маршрутка опрокинулась в кювет. В этот момент в салоне находились 8 пассажиров. Всем, включая водителя, понадобилась госпитализация.
Три человека находятся в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней степени тяжести.
Прокуратура Крыма начала проверку по факту ДТП.
Симферополь, Олег Яковенко
© 2022, РИА «Новый День»
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