Число зараженных коронавирусом в Крыму превысило 128 тысяч

В Крыму за сутки зарегистрировано 110 новых случаев коронавирусной инфекции, это на 17% больше, чем накануне.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», от инфекции умерли 9 человек.

В Севастополе выявляемость тоже растет, но не столь стремительно: за сутки зафиксировано 96 вновь заболевших, что на 8% выше предыдущих показателей. Скончались 5 горожан.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 128 тысяч 19 зараженных, в Севастополе – 53 тысячи 618. Жертвами ковида стали 6 тысячи 453 жителя полуострова.

Симферополь, Январь, Лиана Макоба

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