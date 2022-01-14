Правительство России определило одну из ключевых проблема Крыма

Неблагоприятная экологическая обстановка является одним из ключевых сдерживающих факторов социально-экономического развития Крымского полуострова. Это отмечается в госпрограмме развития Крыма и Севастополя до 2025 года, подписанной премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», экологическая ситуация региона осложняется из-за «значительного уровня техногенной и антропогенной нагрузки», отмечают авторы программы, обращая внимание на нарастание эрозии земель, угрожающий характер оползневых и абразионных процессов, разрушающих береговую линию, в особенности в прибрежной реакционной зоне, а также проблему утилизации бытовых отходов.

Еще одна серьезная проблема – недостаток водных ресурсов для питьевого и производственного потребления.

Однако улучшение экологической обстановки не входит ни в цели и приоритеты программы, ни в перечень ожидаемых результатов. Наоборот, антропогенную нагрузку предполагается увеличить как за счет роста населения полуострова (до 2,5 млн человек), таки за счет увеличения турпотока (до 11 млн человек).

Будет расти и техногенная нагрузка, так как на полуострове и в соседнем регионе планируют развивать отнюдь не экологичное производство. Так, в Керчи планируют начать экспортную отгрузку угля. А на другом берегу Керченского пролива – на Таманском полуострове, недалеко от Крымского моста, построят химический комплекс по производству аммиака, метанола и карбомида.

Отходы этого производства могут негативно повлиять на воздух и почву Крыма и Краснодарского края, воду Черного и Азовского морей, пишут «Акценты».

Симферополь, Олег Яковенко

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