Столтенберг: Даты приёма Украины в НАТО не существует

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заговорил о том, что решение о приеме Украины и Грузии в Альянс хотя и было принято, однако никаких сроков Киеву и Тбилиси о начале процедуры вступления никто никогда не называл.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил в интервью польской газете «Репубблика».

По его словам, НАТО в своё время лишь ответило на вопрос, согласно или нет принять в свои ряды Украину и Грузию.

«Украина уже обратилась с просьбой о присоединении, и мы решили работать над этим, поддерживая ее реформы, помогая в модернизации вооруженных сил по нашим стандартам. В 2008 году мы решили, что Украина и Грузия станут членами Альянса, но мы не устанавливали, когда именно», – подчеркнул Столтенберг.

По словам экспертов, генсек НАТО таким образом пытается принизить степень российских озабоченностей относительно агрессивности действий Альянса на восточном направлении.

Симферополь, Валентин Карамазов

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