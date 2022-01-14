Зреет большой скандал: в Севастополе начинают штрафовать за неоплату парковки

В Севастополе начинают штрафовать за неоплату парковки в центре города и Балаклаве.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», стоимость парковки в Севастополе установлена в размере 35 рублей за 1 час, в Балаклаве – 50 рублей. За неуплату будет выписываться штраф в размере 1,5 тысяч рублей.

Отметим, что заплатить за парковку будет не та уж и просто: предусмотрен расчет только безналичным способом через платежные системы Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay. Но для этого необходимо иметь смартфон с модулем NFC и карты Visa или MasterCard. То есть, расчет картой «Мир» или наличными не предполагается. Еще можно провести платеж через мобильное приложение RuРarking, личный кабинет портала sevparking.ru или с помощью СМС на номер 7878.

«Это разве простой и удобный способ? – возмущаются горожане. – Удобно – это когда купюру из кошелька достал и в паркомат вставил, ну, или карту «Мир». Всё остальное – это сложности, которые не нужно перекладывать на плечи плательщиков. Если город хочет собирать деньги за праковку, то пусть сделает её оплату простой и понятной каждому дедушке и каждой девушке! Но складывается впечатление, что город хочет зарабатывать именно на штрафах, потому как 1500 рублей больше, чем 35, и казна будет наполняться веселей».

Другие горожане напоминают: «Согласно ст. 16.1 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», продавец обязан обеспечить возможность оплаты товаров путем использования национальных платежных инструментов, а также наличных расчетов по выбору потребителя». И интересуются: какая из платежных систем – Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay – является национальной.

Ряд автомбилистов жалуются на то, что упомянутое приложение RuРarking не работет: «Попробовал скачать приложение – не скачивается».

Севастополь, Лиана Макоба

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