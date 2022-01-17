«Крым и Донбасс уже не обсуждаются»: в Киеве уверены, что Путину удалось запугать Европу и НАТО

Президент РФ сумел обострить отношения с Западом ровно настолько, чтобы США и Европа забыли о Крыме и Донбассе и переживали лишь о том, чтобы Россия «не пошла дальше».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко.

По его словам, даже НАТО встревожено так, что принялось оправдываться перед президентом РФ, а о Германии, мечтающей только о российском газе, и говорить нечего.

«Путину удалось запугать Европу, он ставил перед собой такую цель: запугать Украину и Европу. Мы уже 8 лет пуганные, а Европу запугать ему удалось, она на самом деле дрожит и не хочет быть в опасности. Посмотрите, что обговаривается: санкции, чтобы заставить Путина действовать иначе, если он пойдёт войной на Украину.

Иными словами, обговаривается уже следующий этап войны, а то, что Путин на первом этапе войны захватил Крым и часть Донбасса, уже не обговаривается, об этом даже не вспоминают, весь мир боится, что Путин пойдёт дальше», – утверждает экс-министр обороны.

«Путин заставил НАТО оправдываться в том, что у них нет никаких агрессивный планов, он перевёл повестку дня. Немцы, у которых течёт слюна на российский газ, испугались Путина, потому что он может стянуть войска не только к Украине, а и к прибалтийским странам», – приводит слова Гриценко «ПолитНавигатор».

Симферополь, Иван Капустин

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