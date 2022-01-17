Крым вернулся к режиму антиковидных QR-ограничений

В Крыму за сутки зарегистрировано 148 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», от инфекции умерли 9 человек.

Напоминаем, с сегодняшнего дня в РК вновь запрещается допуск совершеннолетних граждан без предъявления QR-кода или сертификата о прохождении вакцинации или о перенесённом заболевании (или справки об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19) в рестораны, кафе, столовые, бары, буфеты, закусочные, на фуд-корты и прочие аналогичные организации, салоны красоты, парикмахерские, косметические салоны, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, плавательные бассейны, фитнес-центры и иные объекты спорта, организации досуга граждан, в том числе кинотеатры (кинозалы), театры, библиотеки, музеи, цирки; в торговые, торгово-развлекательные центры площадью 300 кв. м и более; к пешим и автобусным экскурсиям.

В очередной раз запрещаются массовые мероприятия и ужесточается масочный режим.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 128 тысяч 428 зараженных, жертвами ковида стали 4 тысячи 587 крымчан.

Симферополь, Лиана Макоба

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