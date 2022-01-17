«Омикрон» добрался до Крыма

Новый штамм коронавируса добрался до Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«На территории Республики Крым зарегистрирован первый случай заболевания омикрон-штаммом коронавируса, – заявил он. – Прошу крымчан соблюдать масочный режим и другие меры безопасности».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в РК новый рост заболеваемости ковидом начался с 11 января: за прошедшую неделю выявляемость инфекции увеличилась более чем в 2,5 раза: с 56 случаев в сутки до 148. Предыдущий максимальных показатель заболеваемости – 886 в день.

Симферополь, Лиана Макоба

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