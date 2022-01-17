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Понедельник, 17 января 2022, 16:24 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

«Омикрон» добрался до Крыма

Новый штамм коронавируса добрался до Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«На территории Республики Крым зарегистрирован первый случай заболевания омикрон-штаммом коронавируса, – заявил он. – Прошу крымчан соблюдать масочный режим и другие меры безопасности».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в РК новый рост заболеваемости ковидом начался с 11 января: за прошедшую неделю выявляемость инфекции увеличилась более чем в 2,5 раза: с 56 случаев в сутки до 148. Предыдущий максимальных показатель заболеваемости – 886 в день.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»

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