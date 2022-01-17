В Крыму отправили в отставку еще одного министра

В Крыму ушел в отставку еще один министр.

«Министр жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым Максим Геннадиевич Скорин и начальник ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым» Валерий Павлович Васякин написали заявления об увольнении по собственному желанию», – сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», министерство жилищной политики и государственного строительного надзора создали в РК в июле 2020 года. Васякин возглавил ведомство в сентябре того же года. До этого он 5 лет занимал должность заместителя министра строительства и архитектуры Крыма.

Симферополь, Лиана Макоба

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