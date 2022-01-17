В Крыму снова портится погода

В Крыму в очередной раз портится погода.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по РК, в связи с прохождением холодного фронтального раздела вечером 17 января и в течение суток 18 января на полуострове ожидается усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветер до 15-20 м/с. При порывах скорость ветра будет достигать 27 м/с.

18 января в южных, центральных районах и в горах прогнозируются очень сильные осадки в виде мокрого снега, а также гололед.

Крымачан и туристов просят воздержаться от походов в горы, выхода в море, избегать высоких деревьев и слабоукрепленных конструкций.

Симферополь, Лиана Макоба

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