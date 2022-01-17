В Крыму госпредприятие пыталось переложить свои расходы на потребителей

ГУП «Крымэкоресурсы» пыталось переложить свои расходы на потребителей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры РК, при расчете тарифов на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами в них были необоснованно включены расходы на общую сумму свыше 88 млн рублей, понесенные предприятием в 2019 году на транспортные услуги и по иным статьям.

«По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования государственным комитетом из выручки предприятия исключены 77 млн рублей, что, в том числе, позволило исключить рост тарифов на его услуги в 2022 году для отдельных категорий потребителей», – уточнили в ведомстве.

Прокуратура подала иск в Верховный суд Крыма, чтобы исключить еще 11 млн рублей.

Симферополь, Лиана Макоба

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