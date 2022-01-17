Крымские чиновники массово изъявили желание уволиться

Рабочая неделя в Крыму началась с массовых отставок: руководящие кресла освободили один министр, один замминистра и руководители двух ГУПов.

Как уже сообщал «Новый День», заявления об увольнении по собственному желанию написали министр жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым Максим Скорин и начальник ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым» Валерий Васякин.

Как выяснилось, аналогичное желание возникло и у директора ГУП РК «Крымавтодор» Сергея Красюка. Глава РК подписал и его заявление, а заодно отправил в отставку первого заместителя министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Вадима Онищенко – что интересно, тоже по собственной инициативе уволенного.

Чем вызвано массовое желание чиновников покинуть управленческую сферу, пока не ясно.

Симферополь, Лиана Макоба

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