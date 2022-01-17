В Севастополе выявлен первый случай «омикрона»

В Севастополе выявлен первый случай геноварианта вируса SARS-CoV-2 «Omicron». Об этом сообщил заместитель губернатора Александр Кулагин.

«Больной изолирован и находится под медицинским наблюдением. Роспотребнадзором проведено эпидрасследование, установлены контактные лица, они также изолированы и находятся под наблюдением», – отметил чиновник и добавил, что «в настоящий момент в Севастополе наблюдается значительный рост числа заболевших, что характерно для этого генотипа «Omicron».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», новый рост заболеваемости ковидом отмечается в Севастополе с 1 января. За минувшие стуки выявлен 121 инфицированный, умерли от ковида 4 человека.

Всего с начала пандемии в городе зарегистрировано 53 тысячи 965 зараженных, жертвами коронавируса стали 1 тысяча 908 горожан.

Севастополь, Лиана Макоба

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