В Крыму назначили нового министра ЖКХ и стройнадзора

Глава Крыма Сергей Аксеенов назначил нового министра жилищной политики и государственного строительного надзора республики.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», эту должность занял Никита Тарасов, с 2018 года бывший заместителем министра строительства и архитектуры Республики Крым.
Напомним, предыдущий глава ведомства Максим Скорин накануне подал в отставку. По официальной версии – по собственному желанию.
Симферополь, Олег Яковенко
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