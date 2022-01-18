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Вторник, 18 января 2022, 12:05 мск

Новости Крым

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В Крыму назначили нового министра ЖКХ и стройнадзора

Глава Крыма Сергей Аксеенов назначил нового министра жилищной политики и государственного строительного надзора республики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эту должность занял Никита Тарасов, с 2018 года бывший заместителем министра строительства и архитектуры Республики Крым.

Напомним, предыдущий глава ведомства Максим Скорин накануне подал в отставку. По официальной версии – по собственному желанию.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»

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