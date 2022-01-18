В Крыму на смену снегопадам идут морозы

В отдельных районах Крыма за несколько часов выпала недельная норма осадков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», минувшая ночь на полуострове была снежной: в Симферополе и на Ангарском перевале выпало по 11 мм осадков, что превышает одну четвертую месячной нормы; в Бахчисарайском районе и на Ай-Петри – по 7 мм.

Сейчас снег идет в Симферопольском и Бахчисарайском районах, на ЮБК (от Алушты до Фороса) и в Севастополе.

К вечеру осадки прекратятся, но похолодает. Так, в ночь на среду ожидается до минус 10 градусов, днем 19 января – дл минус 6. Ночь со среды на четверг тоже обещает быть морозной, но уже днем 20 января прогнозируются только положительные температуры.

Симферополь, Лиана Макоба

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