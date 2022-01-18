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Вторник, 18 января 2022, 14:28 мск

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В Симферополе ограбили пивбар, утащив похищенное в шторе

В Симферополе ограбили пивное заведение, утащив похищенное в шторе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заведение на Севастопольской улице открывается в 11 утра. На днях за час до открытия туда наведались два ранее судимых налетчика.

Они взломали дверь монтировкой, сложили в штору компьютер, аксессуары, кассовый аппарат и товара на 6 тысяч рублей, а также прихватили немного наличных из кассы.

Через 20 минут в разоренный бар приехал хозяин, оценил ущерб в 50 тысяч рублей и вызвал полицию.

Воров быстро задержали, правда, они успели продать на рынке оргтехнику за 2 тысячи рублей, пишет telegram-канал «Mash на волне». Оба во всем сознались и написали явку с повинной.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»

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