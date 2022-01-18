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Вторник, 18 января 2022, 15:51 мск

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В Севастополе экстренно проверяют все школы

В сфере образования Севастополя большой переполох: неизвестные сообщили, что все школы города заминированы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщение поступило в департамент образования Севастополя. Оттуда информацию передали в полицию.

Экстренные службы начали проверку всех общеобразовательных учреждений. Официально ситуацию пока никто не комментирует.

Отметим, вчера из-за подобных сообщений эвакуировали около 100 школ Ростова-на-Дону. Взрывных устройств ни в одной из них не нашли.

Севастополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»

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