В Севастополе экстренно проверяют все школы

В сфере образования Севастополя большой переполох: неизвестные сообщили, что все школы города заминированы.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщение поступило в департамент образования Севастополя. Оттуда информацию передали в полицию.
Экстренные службы начали проверку всех общеобразовательных учреждений. Официально ситуацию пока никто не комментирует.
Отметим, вчера из-за подобных сообщений эвакуировали около 100 школ Ростова-на-Дону. Взрывных устройств ни в одной из них не нашли.
Севастополь, Лиана Макоба
© 2022, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube